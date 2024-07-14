İşte Fenerbahçe'de Cenk tercihinin nedeni!

Cenk Tosun ile anlaşan Fenerbahçe'de çok yönlü bir kazanım söz konusu. 33 yaşındaki futbolcu, hem yerli hem milli hem de Süper Lig'i biliyor yabancılık çekmeyecek. Yabancı kontenjanında Jose Mourinho'nun elini güçlendirecek yedek kuvvet.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'de Cenk tercihinin nedeni!
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14 Temmuz 2024 10:20
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, siyah beyazlı kulübün sözleşme uzatmaması üzerine tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.

CENK TOSUN'UN TERCİH NEDENİ

Sarı lacivertli camiada bu hem olumlu hareket olarak görülürken bazı kesimler tarafından da gerek yaşı (33) gerekse beklentinin yüksek olması sebebiyle eleştiri aldı. Peki Fenerbahçe neden Cenk Tosun'u tercih etti? Çünkü çok yönlü bir kazanım söz konusu.

Fenerbahçe boştaki bir oyuncuyu alarak bonservis bedeli ödemedi. Ayrıca deneyimli oyuncu yerli ve milli. Yerli olmasının avantajı yeni sezonda 12 yabancı kuralının devreye girecek olması. Ayrıca ligi çok iyi bilmesi, uyum sorunu yaşamayacak olması. Jose Mourinho'nun elinde etkili ve güçlü yedek bir forvetin bulunması. Gerekirse Cenk Tosun'un Şenol Güneş döneminde olduğu gibi kanatta kullanılması düşüncesi.

RESMİ İMZA BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin Cenk Tosun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.

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