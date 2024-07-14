İşte Fenerbahçe'de Cenk tercihinin nedeni!

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, siyah beyazlı kulübün sözleşme uzatmaması üzerine tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.
CENK TOSUN'UN TERCİH NEDENİ
Sarı lacivertli camiada bu hem olumlu hareket olarak görülürken bazı kesimler tarafından da gerek yaşı (33) gerekse beklentinin yüksek olması sebebiyle eleştiri aldı. Peki Fenerbahçe neden Cenk Tosun'u tercih etti? Çünkü çok yönlü bir kazanım söz konusu.
Fenerbahçe boştaki bir oyuncuyu alarak bonservis bedeli ödemedi. Ayrıca deneyimli oyuncu yerli ve milli. Yerli olmasının avantajı yeni sezonda 12 yabancı kuralının devreye girecek olması. Ayrıca ligi çok iyi bilmesi, uyum sorunu yaşamayacak olması. Jose Mourinho'nun elinde etkili ve güçlü yedek bir forvetin bulunması. Gerekirse Cenk Tosun'un Şenol Güneş döneminde olduğu gibi kanatta kullanılması düşüncesi.
RESMİ İMZA BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin Cenk Tosun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.
CENK TOSUN'UN TERCİH NEDENİ
Sarı lacivertli camiada bu hem olumlu hareket olarak görülürken bazı kesimler tarafından da gerek yaşı (33) gerekse beklentinin yüksek olması sebebiyle eleştiri aldı. Peki Fenerbahçe neden Cenk Tosun'u tercih etti? Çünkü çok yönlü bir kazanım söz konusu.
Fenerbahçe boştaki bir oyuncuyu alarak bonservis bedeli ödemedi. Ayrıca deneyimli oyuncu yerli ve milli. Yerli olmasının avantajı yeni sezonda 12 yabancı kuralının devreye girecek olması. Ayrıca ligi çok iyi bilmesi, uyum sorunu yaşamayacak olması. Jose Mourinho'nun elinde etkili ve güçlü yedek bir forvetin bulunması. Gerekirse Cenk Tosun'un Şenol Güneş döneminde olduğu gibi kanatta kullanılması düşüncesi.
RESMİ İMZA BEKLENİYOR
Fenerbahçe'nin Cenk Tosun transferini kısa süre içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor.