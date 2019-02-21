  •  
    "F.Bahçe'ye dikkat edin, gerginlikten beslenirler"
  •  
    "Eden Hazard söz verdi, F.Bahçe'de oynayacak"
  •  
    Beşiktaş ve Fenerbahçe Sinan Gümüş'ü istiyor!..
  •  
    Fener'de 2019 hazırlığı Comolli de tek yetkili!..
  •  
    Ve FIFA resmen açıkladı; 20 kişiden 1 Cengiz oldu

İşte Fatih Terim'in tur stratejisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica deplasmanında ilk bölümde atılacak bir golün genç oyunculardan oluşan Benfica'yı paniğe sokup dağıtabileceğini düşünerek ilk 10 dakikaya büyük bir baskıyla başlayacak.

Kaynak: Sporx.com
İşte Fatih Terim'in tur stratejisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2019 10:15
Galatasaray, Benfica karşısında tur stratejisini ilk dakikalarda kurulacak baskı, atılacak bir erken gol üzerine kurdu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına kalabilmek için en az 2 gol atması gereken Galatasaray'da teknik patronu Fatih Terim'in bunaw yönelik bir oyun planı belirlediği kaydedildi. Özellikle orta sahada genç ve tecrübesiz oyunculardan kurulu Benfica'nın, gelebilecek bir erken golle panikleyebileceği ve oyun disiplininden kopabileceği kaydedildi.

BELHANDA, FEGHOULI VE DIAGNE'NİN ROLLERİ KRİTİK

Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'ye kapılacak toplarda direkt oynamaları ve skora etki etmeleri yönünde talimat verilirken, Mbaye Diagne'nin de bu zorlu maçta fark yaratması bekleniyor.

Maçın sıkıştığı bölümlerde Mbaye Diagne'nin hava hakimiyeti ve pozisyon bilgisinden faydalanmayı düşünen Fatih Terim, oyuncusuna mental anlamda da deskte olarak maç hazırladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için