BELHANDA, FEGHOULI VE DIAGNE'NİN ROLLERİ KRİTİK

Galatasaray, Benfica karşısında tur stratejisini ilk dakikalarda kurulacak baskı, atılacak bir erken gol üzerine kurdu.UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına kalabilmek için en az 2 gol atması gereken Galatasaray'da teknik patronu Fatih Terim'in bunaw yönelik bir oyun planı belirlediği kaydedildi. Özellikle orta sahada genç ve tecrübesiz oyunculardan kurulu Benfica'nın, gelebilecek bir erken golle panikleyebileceği ve oyun disiplininden kopabileceği kaydedildi.Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'ye kapılacak toplarda direkt oynamaları ve skora etki etmeleri yönünde talimat verilirken, Mbaye Diagne'nin de bu zorlu maçta fark yaratması bekleniyor.Maçın sıkıştığı bölümlerde Mbaye Diagne'nin hava hakimiyeti ve pozisyon bilgisinden faydalanmayı düşünen Fatih Terim, oyuncusuna mental anlamda da deskte olarak maç hazırladı.