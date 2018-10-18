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İşte Fatih Terim'in Bursaspor planı!

Bir yandan Bursaspor galibiyetiyle zirvedeki yerini korumak isteyen, diğer taraftan hafta içindeki Schalke 04 maçını düşünen Fatih Terim, aklındaki 11'i yavaş yavaş şekillendiriyor. Kadroda bazı sürprizler var

İşte Fatih Terim'in Bursaspor planı!
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18 Ekim 2018 11:06
Galatasaray'ın Bursaspor'la oynayacağı lig maçının 11'i yavaş yavaş belli oluyor. Bir yandan Türk Telekom Stadı'ndaki maçta seyirci avantajını da kullanarak 3 puana uzanmak ve zirvedeki yerini korumak isteyen Fatih Terim, diğer taraftan hafta içinde Schalke ile oynanacak Şampiyonlar Ligi sınavını düşünüyor.

Bu doğrultuda sürpriz bir ilk 11 sahaya sürmeye hazırlanan Terim, özellikle milli takımlardan dönen oyuncuları dinlendirme yoluna gidecek. Beklerde Mariano ve Ömer Bayram, stoperde de Serdar ile Ozan'ın oynaması bekleniyor.

Böylece Nagatomo ve Linnes dinlenme şansı bulacak. 3 pozisyona 6 aday birden Orta alanda Fernando ve Ndiaye'nin yeri garanti. İleri uçta da 45 dakika bile olsa Eren'in görev alma ihtimali var. Forvet arkasındaki üçlü için Belhanda, Feghouli, Sinan Gümüş, Rodrigues, Onyekuru ve Yunus Akgün arasından tercih yapılacak.

Terim bu pozisyondaki son kararını bugün gerçekleşecek taktik provadan sonra verecek.

Sakatlığını üzerinden atan ve takımla çalışmalara katılan Eren Derdiyok'un ise Bursaspor maçında 45 dakika da olsa oynatılması bekleniyor. Fatih hoca, Schalke sınavını da düşünerek tecrübeli golcüyü fazla zorlamayacak.

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