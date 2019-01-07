İşte Fatih Terim'in acil ihtiyaç listesi

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları için Sueno Hotels Golf Belek’te sürdürdüğü kamp çalışmaları kapsamında günü çift antrenmanla tamamladı. Galatasaray, günün ilk çalışmasında sprint antrenmanı gerçekleştirdi. Günün akşamüstü yapılan ikinci antrenmanına ise koordinasyon ile ısınmayla başlandı. 1 / 34 Galatasaray akşam idmanı - 6 Ocak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim artık yeni transferlerin bir anca takıma katılmasını bekliyor.İşte Galatasaray'ın ihtiyaç listesi:Galatasaray'da Serdar Aziz, teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla satış listesine konuldu. İmparator, bu bölgeye mutlaka transfer istiyor. Ancak yönetim bugüne kadar performansıyla güven vermiyor.Cimbom, geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Garry Rodrigues'i Al-İttihad'a sattı. Galatasaray kanada bir futbolcu almayı hesaplıyor. Şu ana kadar bir anlaşma yok.Fatih Terim'e sezon başı iki forvet sözü verilip, tutulmamıştı. Eren Derdiyok ile yollar ayrıldı. Deneyimli hoca iki golcü isteğini tekrarladı. Kamp başladı. Yine gelen yok. Takıma alışma süresi sıkıntı olacak.Galatasaray transferde sessiz günler geçirirken rakipleri ise eksiklerini bir bir gideriyor. Başakşehir, Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendi. Fenerbahçe, stoper mevkisi için Sadık Çiftpınar ile imzaladı. Beşiktaş, forvetteki boşluğu Burak Yılmaz ile doldurdu, Pepe'nin yerine İsimat Mirin'i renklerine bağladı. Kasımpaşa, Azad Toptik ve Tobias Heintz'i aldı.