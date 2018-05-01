  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

İşte Fatih Terim ve ekibini derbilerde başarıya getiren 5 formül

Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in göreve gelmesi ile birlikte ezeli rakiplerini de bir bir devirdi.

Kaynak: Vatan
İşte Fatih Terim ve ekibini derbilerde başarıya getiren 5 formül
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2018 08:12
Son üç sezonda Aslan derbilerde tam anlamıyla döküldü... Riekerink ve Tudor ile devam eden bu düşüş Fatih Terim ile birlikte son buldu.

Bu sezon göreve gelmesinin ardından F.Bahçe ile berabere kalan, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'i yenen G.Saray, İmparator yönetiminde F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı son 22 derbide sadece 2 kez yenildi. 11 galibiyet ve 9 beraberlik alan Terim'li G.Saray, zirvedeki yerini de rakiplerine bırakmadı.

Beşiktaş karşılaşması ile birlikte ligde son 3 haftaya zirvede giren G.Saray'da bu galibiyetin arkasındaki detaylar ise tamamen çalışma ve strateji ürünü... İşte Fatih Terim ve ekibinin derbi formülleri...



1- TAKIMI ÖZEL MOTİVE EDİYOR

Deneyimli teknik adamın oyuncularını derbilere farklı bir şekilde motive ettiği artık bir gerçek... Oyuncularını maç öncesinde kafa olarak en iyi şekilde maça hazırlayan ve motivasyonlarını sonuna kadar korumalarını sağlayan deneyimli teknik adam, rakipleri ile bu konuda büyük fark yaratıyor.

2- ANALİZLER SAHAYA YANSIYOR

Bu sezon Tudor döneminde sarı-kırmızılılar derbilerde o kadar çok eziliyordu ki taraftar da umudunu kaybetmişti. Hırvat teknik adam, taktik analizler yapsa da bunu bir türlü sahaya yansıtamıyordu. İşte Fatih Terim'le birlikte değişen bu analizlerin hem daha iyi yapılması hem de sahaya yansıması...

3- MAÇ RAPORLARI İŞE YARADI

Kritik maçlar öncesinde teknik heyet rakibin tüm kilit oyuncuları için raporlar ve videolar hazırlıyor. Terim ve kurmayları özellikle bire birde oynatacağı oyuncularına rakiplerini ezberletiyor. F.Bahçe ve Başakşehir maçlarında iki zorlu rakibin kilit isimlerine adım attırmayan Terim, bu kez de Donk ile Talisca'yı durdurdu.

4- RAKİBE GÖRE İDMAN YAPTIRDI

Teknik heyet, derbiler öncesinde rakibin artılarını masaya yatırdığı gibi kendi eksilerini de değerlendiriyor. Beşiktaş maçı öncesinde yan toplardaki zaaflar üzerine yoğunlaşıldı. Beşiktaş'ın hava toplarındaki h,kimiyetinin önüne geçmek isteyen Terim, oyuncularına hafta boyunca maça yönelik çalışmalar yaptırdı.

5- HERKESİ MAÇA HAZIR TUTUYOR

Aslan'ın en çok tartışılan yeri yedek kulübesi... Ndiaye gibi bir silahını kaybeden Terim, Nagatomo transferinin yanı sıra Donk ve Sinan gibi isimlerden de daha çok faydalandı. Ancak geçmiş döneme göre burada bir fark var. Tudor, kritik maçlar öncesinde bazı isimlerini haftalarca kullanmadan direkt o maçta sahaya sürerken Terim ise birkaç hafta sonra oynanacak maçta kullanmayı düşündüğü isimleri önceki maçlarda ısındırıp sahaya çıkardı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için