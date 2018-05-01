İşte Fatih Terim ve ekibini derbilerde başarıya getiren 5 formül

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Son üç sezonda Aslan derbilerde tam anlamıyla döküldü... Riekerink ve Tudor ile devam eden bu düşüş Fatih Terim ile birlikte son buldu.Bu sezon göreve gelmesinin ardından F.Bahçe ile berabere kalan, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'i yenen G.Saray, İmparator yönetiminde F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı son 22 derbide sadece 2 kez yenildi. 11 galibiyet ve 9 beraberlik alan Terim'li G.Saray, zirvedeki yerini de rakiplerine bırakmadı.Beşiktaş karşılaşması ile birlikte ligde son 3 haftaya zirvede giren G.Saray'da bu galibiyetin arkasındaki detaylar ise tamamen çalışma ve strateji ürünü... İşte Fatih Terim ve ekibinin derbi formülleri...Deneyimli teknik adamın oyuncularını derbilere farklı bir şekilde motive ettiği artık bir gerçek... Oyuncularını maç öncesinde kafa olarak en iyi şekilde maça hazırlayan ve motivasyonlarını sonuna kadar korumalarını sağlayan deneyimli teknik adam, rakipleri ile bu konuda büyük fark yaratıyor.Bu sezon Tudor döneminde sarı-kırmızılılar derbilerde o kadar çok eziliyordu ki taraftar da umudunu kaybetmişti. Hırvat teknik adam, taktik analizler yapsa da bunu bir türlü sahaya yansıtamıyordu. İşte Fatih Terim'le birlikte değişen bu analizlerin hem daha iyi yapılması hem de sahaya yansıması...Kritik maçlar öncesinde teknik heyet rakibin tüm kilit oyuncuları için raporlar ve videolar hazırlıyor. Terim ve kurmayları özellikle bire birde oynatacağı oyuncularına rakiplerini ezberletiyor. F.Bahçe ve Başakşehir maçlarında iki zorlu rakibin kilit isimlerine adım attırmayan Terim, bu kez de Donk ile Talisca'yı durdurdu.Teknik heyet, derbiler öncesinde rakibin artılarını masaya yatırdığı gibi kendi eksilerini de değerlendiriyor. Beşiktaş maçı öncesinde yan toplardaki zaaflar üzerine yoğunlaşıldı. Beşiktaş'ın hava toplarındaki h,kimiyetinin önüne geçmek isteyen Terim, oyuncularına hafta boyunca maça yönelik çalışmalar yaptırdı.Aslan'ın en çok tartışılan yeri yedek kulübesi... Ndiaye gibi bir silahını kaybeden Terim, Nagatomo transferinin yanı sıra Donk ve Sinan gibi isimlerden de daha çok faydalandı. Ancak geçmiş döneme göre burada bir fark var. Tudor, kritik maçlar öncesinde bazı isimlerini haftalarca kullanmadan direkt o maçta sahaya sürerken Terim ise birkaç hafta sonra oynanacak maçta kullanmayı düşündüğü isimleri önceki maçlarda ısındırıp sahaya çıkardı.