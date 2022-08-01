Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ın transferini henüz neden açıklayamadığı ortaya çıktı.
WICKY KARARSIZ KALDI, İMZA GECİKTİ
Siyah-beyazlılar son günlerde Christian Fassnacht'ın transferini sonlandırmaya çalışıyor. Young Boys Teknik Direktörü Raphael Wicky'nin futbolcunun transferi konusunda kararsız kalması, siyah-beyazlıların işi imzaya dökmesini geciktirdi.
BEŞİKTAŞ İMZAYI BEKLİYOR
Geçen sezon 12 gol 4 asistle oynayan, yeni sezona da 3 maçta 2 gol 1 asistle başlayan 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili son karar bekleniyor. Beşiktaş, İsviçre ekibine resmi imzaların atılması için beklediğini iletti.
BONSERVİS İÇİN BEKLENTİLERİ NEYDİ?
Young Boys, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro bonservis talep etti. İsviçre ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fassnacht için son olarak 3.3 milyon euro öneren Beşiktaş'ın, bonuslarla rakamı yükseltmeyi düşündüğü gündeme gelmişti.
WICKY KARARSIZ KALDI, İMZA GECİKTİ
Siyah-beyazlılar son günlerde Christian Fassnacht'ın transferini sonlandırmaya çalışıyor. Young Boys Teknik Direktörü Raphael Wicky'nin futbolcunun transferi konusunda kararsız kalması, siyah-beyazlıların işi imzaya dökmesini geciktirdi.
BEŞİKTAŞ İMZAYI BEKLİYOR
Geçen sezon 12 gol 4 asistle oynayan, yeni sezona da 3 maçta 2 gol 1 asistle başlayan 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili son karar bekleniyor. Beşiktaş, İsviçre ekibine resmi imzaların atılması için beklediğini iletti.
BONSERVİS İÇİN BEKLENTİLERİ NEYDİ?
Young Boys, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro bonservis talep etti. İsviçre ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fassnacht için son olarak 3.3 milyon euro öneren Beşiktaş'ın, bonuslarla rakamı yükseltmeyi düşündüğü gündeme gelmişti.
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