WICKY KARARSIZ KALDI, İMZA GECİKTİ

BEŞİKTAŞ İMZAYI BEKLİYOR

BONSERVİS İÇİN BEKLENTİLERİ NEYDİ?

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ın transferini henüz neden açıklayamadığı ortaya çıktı.Siyah-beyazlılar son günlerde Christian Fassnacht'ın transferini sonlandırmaya çalışıyor. Young Boys Teknik Direktörü Raphael Wicky'nin futbolcunun transferi konusunda kararsız kalması, siyah-beyazlıların işi imzaya dökmesini geciktirdi.Geçen sezon 12 gol 4 asistle oynayan, yeni sezona da 3 maçta 2 gol 1 asistle başlayan 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili son karar bekleniyor. Beşiktaş, İsviçre ekibine resmi imzaların atılması için beklediğini iletti.Young Boys, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro bonservis talep etti. İsviçre ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fassnacht için son olarak 3.3 milyon euro öneren Beşiktaş'ın, bonuslarla rakamı yükseltmeyi düşündüğü gündeme gelmişti.