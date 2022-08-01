İşte Fassnacht transferinin gecikme sebebi

İsviçre ekibi Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht, Beşiktaş'ın transfer listesinde. Futbolcuyla atılacak imzanın gecikme sebebi belli oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Twitter
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İşte Fassnacht transferinin gecikme sebebi
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01 Ağustos 2022 09:42
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ın Young Boys'ta forma giyen Christian Fassnacht'ın transferini henüz neden açıklayamadığı ortaya çıktı.

WICKY KARARSIZ KALDI, İMZA GECİKTİ

Siyah-beyazlılar son günlerde Christian Fassnacht'ın transferini sonlandırmaya çalışıyor. Young Boys Teknik Direktörü Raphael Wicky'nin futbolcunun transferi konusunda kararsız kalması, siyah-beyazlıların işi imzaya dökmesini geciktirdi.

BEŞİKTAŞ İMZAYI BEKLİYOR

Geçen sezon 12 gol 4 asistle oynayan, yeni sezona da 3 maçta 2 gol 1 asistle başlayan 28 yaşındaki futbolcu ile ilgili son karar bekleniyor. Beşiktaş, İsviçre ekibine resmi imzaların atılması için beklediğini iletti.

BONSERVİS İÇİN BEKLENTİLERİ NEYDİ?

Young Boys, 28 yaşındaki oyuncu için 4 milyon euro bonservis talep etti. İsviçre ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Fassnacht için son olarak 3.3 milyon euro öneren Beşiktaş'ın, bonuslarla rakamı yükseltmeyi düşündüğü gündeme gelmişti.



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