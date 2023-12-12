İşte Faruk Koca'nın savcıya ifadesi

MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.Habertürk'te yer alan habere göre;diyerek kendini savunduAnkara Batı Savcılığı, maçın hakemlerinin ifadesini aldı.Hakemler, Faruk Koca'nın kendilerine yönelik bazı ifadeler kullandıklarını ve 'Sizi bitireceğim' dediğini iletti.Faruk Koca, 'Sizi bitireceğim' gibi bir ifadesinin olmadığını savundu.Hakemler ise ısrarlı bir şekilde Faruk Koca'nın bu ifadeyi kullandığını dile getirdi.