İşte Faruk Koca'nın savcıya ifadesi

Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur" dedi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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İşte Faruk Koca'nın savcıya ifadesi
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12 Aralık 2023 11:14
Son güncelleme 12 Aralık 2023 11:43
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında hakem Halil Umut Meler'e yumruk attığı için tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre; Koca,  "Kesinlikle suçlamaları kabul etmiyorum. Amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim attığım tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle beni olay yerinden hemen uzaklaştılar. Bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim. Söyleyeceklerim bu kadardır." diyerek kendini savundu



HAKEMLER DE İFADE VERDİ
Ankara Batı Savcılığı, maçın hakemlerinin ifadesini aldı.

Hakemler, Faruk Koca'nın kendilerine yönelik bazı ifadeler kullandıklarını ve 'Sizi bitireceğim' dediğini iletti.

"BEN BÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"; "KESİNLİKLE DEDİ!"

Faruk Koca, 'Sizi bitireceğim' gibi bir ifadesinin olmadığını savundu.

Hakemler ise ısrarlı bir şekilde Faruk Koca'nın bu ifadeyi kullandığını dile getirdi.

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