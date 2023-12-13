İşte Faruk Koca'nın alabileceği cezalar

Süper Lig'in 1-1 biten Ankaragücü - Rizespor maçı sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atan ve tutuklanan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 4 ayrı maddeden PFDK'ya sevk edildi.



Meler'e yumruk atan Faruk Koca "talimatlara aykırı hakareti", "tehdidi", "saldırısı" ve "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.



Milliyet'in haberine göre Faruk Koca'nın alabileceği cezalar şu şekilde;



- 41. maddedeki tehdit nedeniyle 75 ile 150 gün hak mahrumiyeti ile 140 bin ile 600 bin lira para cezası



- 44. maddedeki saldırı sebebiyle 150 ile 400 gün hak mahrumiyeti cezası



- 52. maddedeki saha olayları nedeniyle 1 aydan 2 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası



3 YILI GEÇERSE SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ



Öte yandan Faruk Koca'nın cezasının toplamı 3 yılı geçmesi halinde ceza, sürekli hak mahrumiyetine dönecek.







