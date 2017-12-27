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Beşiktaş'ta Everton'ın ciddi şekilde gündeminde olduğu konuşulan Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, başkan Fikret Orman ve yönetim, Cenk Tosun'u devre arasında satmaya sıcak bakmadıklarını söylemelerine rağmen, golcü futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın Beşiktaş'a bonservis bedeli olarak 20 milyon euro teklif etmesinin ardından Cenk Tosun'a da önerilen maaşla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. NTV Spor'un iddiasına göre, Everton'ın 20 milyon euroluk teklifi üzerine Cenk ile görüşen başkan Fikret Orman, durumu milli oyuncuya da detaylı şekilde aktardı. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teklifine sıcak yaklaşmayan Cenk, Everton transferine ise olumlu baktığını Başkan Orman'a iletti.Haberin devamında İngiliz ekibinin, Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Cenk ile masaya oturacağı belirtildi.Ayrıca anlaşmanın sağlanması halinde İngiltere'ye gidecek olan Cenk'in, 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.