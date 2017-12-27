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İşte Everton'ın Cenk Tosun'a teklif ettiği maaş

Everton'ın transfer gündeminde olan Cenk Tosun ile başkan Fikret Orman özel bir görüşme yaptı. İngiliz ekibinin, Cenk Tosun'a vermeyi planladığı yıllık ücret de ortaya çıktı.

Kaynak: NTVSpor
İşte Everton'ın Cenk Tosun'a teklif ettiği maaş
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27 Aralık 2017 10:53
Beşiktaş'ta Everton'ın ciddi şekilde gündeminde olduğu konuşulan Cenk Tosun'un Ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merakla bekleniyor. Siyah-beyazlılarda, başkan Fikret Orman ve yönetim, Cenk Tosun'u devre arasında satmaya sıcak bakmadıklarını söylemelerine rağmen, golcü futbolcuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

CENK TOSUN'UN EVERTON KARARI! 

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'ın Beşiktaş'a bonservis bedeli olarak 20 milyon euro teklif etmesinin ardından Cenk Tosun'a da önerilen maaşla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. NTV Spor'un iddiasına göre, Everton'ın 20 milyon euroluk teklifi üzerine Cenk ile görüşen başkan Fikret Orman, durumu milli oyuncuya da detaylı şekilde aktardı. Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teklifine sıcak yaklaşmayan Cenk, Everton transferine ise olumlu baktığını Başkan Orman'a iletti.

EVERTON'IN CENK'E VERECEĞİ MAAŞ!

Haberin devamında İngiliz ekibinin, Beşiktaş ile anlaşma sağlamasının ardından Cenk ile masaya oturacağı belirtildi. Beşiktaş'tan 2017-2018 sezonu için 1.6 Milyon Euro, 2018-2019 sezonu için de 1.7 Milyon Euro garanti ücreti alacak 26 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanan Everton'ın, Cenk'e yıllık 4 milyon Euro ücret önereceği öne sürüldü.

Ayrıca anlaşmanın sağlanması halinde İngiltere'ye gidecek olan Cenk'in, 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.




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