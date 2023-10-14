İşte EURO24 Elemeleri'nde 8. hafta fikstürü

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. haftası, 15 Ekim Pazar Günü (yarın) oynanacak maçlarla başlayacak.



Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.



A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında yarın Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.



Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Takım, yarın Letonya'yı da yendiği takdirde gruptaki son maçı öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.



Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler, Hırvatistan'ı konuk edecek. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise haftayı bay geçecek.



Elemelerde 8. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:



15 Ekim Pazar:



A Grubu:



16.00 Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi



21.45 Norveç-İspanya



D Grubu:



21.45 Türkiye-Letonya



21.45 Galler-Hırvatistan



E Grubu:



19.00 Çekya-Faroe Adaları



21.45 Polonya-Moldova



I Grubu:



19.00 İsviçre-Belarus



21.45 Romanya-Andorra



16 Ekim Pazartesi:



B Grubu:



21.45 Yunanistan-Hollanda



21.45 Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti



F Grubu:



19.00 Azerbaycan-Avusturya



21.45 Belçika-İsveç



J Grubu:



21.45 İzlanda-Lihtenştayn



21.45 Bosna Hersek-Portekiz



21.45 Lüksemburg-Slovakya



17 Ekim Salı:



C Grubu:



21.45 İngiltere-İtalya



21.45 Malta-Ukrayna



G Grubu:



21.45 Litvanya-Macaristan



21.45 Sırbistan-Karadağ



H Grubu:



19.00 Finlandiya-Kazakistan



21.45 Kuzey İrlanda-Slovenya



21.45 San Marino-Danimarka



