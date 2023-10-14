İşte EURO24 Elemeleri'nde 8. hafta fikstürü

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. haftası, 15 Ekim Pazar Günü (yarın) oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında yarın Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Takım, yarın Letonya'yı da yendiği takdirde gruptaki son maçı öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler, Hırvatistan'ı konuk edecek. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise haftayı bay geçecek.
Elemelerde 8. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
15 Ekim Pazar:
A Grubu:
16.00 Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Norveç-İspanya
D Grubu:
21.45 Türkiye-Letonya
21.45 Galler-Hırvatistan
E Grubu:
19.00 Çekya-Faroe Adaları
21.45 Polonya-Moldova
I Grubu:
19.00 İsviçre-Belarus
21.45 Romanya-Andorra
16 Ekim Pazartesi:
B Grubu:
21.45 Yunanistan-Hollanda
21.45 Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti
F Grubu:
19.00 Azerbaycan-Avusturya
21.45 Belçika-İsveç
J Grubu:
21.45 İzlanda-Lihtenştayn
21.45 Bosna Hersek-Portekiz
21.45 Lüksemburg-Slovakya
17 Ekim Salı:
C Grubu:
21.45 İngiltere-İtalya
21.45 Malta-Ukrayna
G Grubu:
21.45 Litvanya-Macaristan
21.45 Sırbistan-Karadağ
H Grubu:
19.00 Finlandiya-Kazakistan
21.45 Kuzey İrlanda-Slovenya
21.45 San Marino-Danimarka
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında yarın Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Takım, yarın Letonya'yı da yendiği takdirde gruptaki son maçı öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler, Hırvatistan'ı konuk edecek. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise haftayı bay geçecek.
Elemelerde 8. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
15 Ekim Pazar:
A Grubu:
16.00 Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 Norveç-İspanya
D Grubu:
21.45 Türkiye-Letonya
21.45 Galler-Hırvatistan
E Grubu:
19.00 Çekya-Faroe Adaları
21.45 Polonya-Moldova
I Grubu:
19.00 İsviçre-Belarus
21.45 Romanya-Andorra
16 Ekim Pazartesi:
B Grubu:
21.45 Yunanistan-Hollanda
21.45 Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti
F Grubu:
19.00 Azerbaycan-Avusturya
21.45 Belçika-İsveç
J Grubu:
21.45 İzlanda-Lihtenştayn
21.45 Bosna Hersek-Portekiz
21.45 Lüksemburg-Slovakya
17 Ekim Salı:
C Grubu:
21.45 İngiltere-İtalya
21.45 Malta-Ukrayna
G Grubu:
21.45 Litvanya-Macaristan
21.45 Sırbistan-Karadağ
H Grubu:
19.00 Finlandiya-Kazakistan
21.45 Kuzey İrlanda-Slovenya
21.45 San Marino-Danimarka