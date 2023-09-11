İşte EURO 2024 Elemeleri'nde sonuçlar

EURO 2024 Elemeleri'nde 4 grupta 9 maç oynandı. İşte sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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İşte EURO 2024 Elemeleri'nde sonuçlar
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11 Eylül 2023 00:13
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 6. haftası, 9 maçla başladı.

EURO 2024 Elemeleri'nin 6. hafta ilk gününde B, E, G ve H gruplarında karşılaşmalar oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

Yunanistan-Cebelitarık: 5-0

İrlanda Cumhuriyeti-Hollanda: 1-2

E Grubu:

Faroe Adaları-Moldova: 0-1

Arnavutluk-Polonya: 2-0

G Grubu:

Karadağ-Bulgaristan: 2-1

Litvanya-Sırbistan: 1-3

H Grubu:

Kazakistan-Kuzey İrlanda: 1-0

Finlandiya-Danimarka: 0-1

San Marino-Slovenya: 0-

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