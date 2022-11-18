İşte Ersin Destanoğlu'nun kapısından döndüğü dev kulüp

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu için sezonun sona ermesinin ardından birçok Avrupa ekibi, Beşiktaş'a ilgi kağıdı göndermişti. Ancak Siyah-Beyazlıların maddi talebi karşılanmayınca transfer askıya alınmıştı. Ersin ise Avrupa hayali gerçekleşmeyince yeni sezona moralsiz girmiş ve performansı düşmüştü.



Her şeyini araştırdılar



Alman devi Borussia Dortmund ikinci kaleci transferi için üç aday belirlemişti. Bu isimlerden biri de Ersin Destanoğlu'ydu. Sarı-Siyahlılar, genç file bekçisinden habersiz 3 kişi görevlendirdi. Bunlardan biri Ersin'in özel hayatında nereye gittiği, ne yediğini, diğeri ise kıyafet ve tarz tercihlerinin neler olduğunu takip etti. Son görevli ise idmanlara, maçlara ve kamplara nasıl gittiğini raporladı.



Karar verdiler



İlk iki raportör olumlu görüş sundu ancak son görevli Ersin'in stattan özel aracıyla ve genelde kız arkadaşıyla ayrıldığını yazdı. Takım ruhundan uzak görüntü veren Ersin için sunulan bu rapor Dortmund cephesinin transferi rafa kaldırmasına neden oldu.





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