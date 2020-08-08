İşte Erol Bulut'un ilk takım konuşması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra'daki ilk antrenman öncesi futbolcularla bir araya gelerek bir toplantı yaptı.



İşte Erol Bulut'un takım toplantısındaki konuşması:

"Öncelikle hepiniz hoşgeldiniz. Bugünden itibaren birlikte çok zaman geçireceğiz. 'BEN' kelimesini bundan sonra kullanmayacağız, 'BİZ' olacağız. Biz olduğumuz sürece başarılı oluruz."



"FENERBAHÇEMİZE SAYGI DUYACAĞIZ"



"Saygı ve disiplin benim için çok önemli. Hepimiz birbirimize, buradaki profesyonellere ve personele saygılı olacak. Futboldan para kazanıyoruz,futbolun tüm unsurlarına ve tabii ki Fenerbahçemize saygı duyacağız.



Bol bol toplantılarımız olacak, toplu ve birebir görüşmelerle birbirimizden beklentilerimizi ortaya koyup maksimum verim için çalışacağız. Hepinize başarılar ile dolu bir sezon diliyorum."



3 YENİ TRANSFER, İLK İDMANA KATILDI



Fenerbahçe Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına başladı.



Sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yeni teknik direktörü Erol Bulut yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.



Daha sonra basın mensuplarının yanına gelen Erol Bulut, yeni sezonun herkese hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İki günde bir antrenmanlar basına açık olacak. İletişimimizin iyi olmasını umut ediyorum. İnşallah birbirimizi iyi anlayacağız. Bol bol röportajlarımız olacak. İnşallah herkes için iyi bir sezon olur." diye konuştu.



Bulut'un yanı sıra sarı-lacivertli takımın yeni transferleri Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş da antrenmana katılırken, ülkelerinde karantinada bulunan yeni transferlerden Filip Novak ile Miha Zajc idmanda yer almadı.



Bugün İstanbul'a gelen Garry Rodrigues de havalimanından direkt tesislere geçerek idmana çıktı.







