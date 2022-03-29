İşte Erling Haaland'ın istediği yıllık ücret!

Borussia Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erling Halaand'ın yıllık 20-25 milyon euro arasında gelecek tekliflere sıcak baktığı belirtilirken Barcelona'nın Real Madrid ve Manchester City'nin bir adım geride olduğu kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İşte Erling Haaland'ın istediği yıllık ücret!
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29 Mart 2022 18:37
Adı dünya devleriyle anılan Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'ın istediği ücret belli oldu.

İspanyol basınına göre, gösterdiği performansla transfer gözdesi haline gelen Erling Haaland'ın yıllık 20-25 milyon euroluk bir teklife sıcak bakacağı belirtildi.

Haberde Real Madrid ve Manchester City'nin Barcelona'ya göre transferde bir adım önde olduğu aktarıldı.

Ayrıca babasının istediği iddia edilen 50 milyon euroluk komisyonun doğru olmadığı daha az bir ücretle anlaşılabileceği ifade edildi.

Öte yandan oyuncunun '75 milyon euroya serbest kalır' maddesinin Nisan ayında sona ereceği ve bu tarihten sonra oyuncunun bonservis ücretinin daha yüksek olacağı kaydedildi.

Erling Haaland bu sezon Borussia Dortmund ile çıktığı 23 maçta, 23 gol ve 5 asist yaptı.

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