İşte Erling Haaland'ın istediği yıllık ücret!

Adı dünya devleriyle anılan Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'ın istediği ücret belli oldu.



İspanyol basınına göre, gösterdiği performansla transfer gözdesi haline gelen Erling Haaland'ın yıllık 20-25 milyon euroluk bir teklife sıcak bakacağı belirtildi.



Haberde Real Madrid ve Manchester City'nin Barcelona'ya göre transferde bir adım önde olduğu aktarıldı.



Ayrıca babasının istediği iddia edilen 50 milyon euroluk komisyonun doğru olmadığı daha az bir ücretle anlaşılabileceği ifade edildi.



Öte yandan oyuncunun '75 milyon euroya serbest kalır' maddesinin Nisan ayında sona ereceği ve bu tarihten sonra oyuncunun bonservis ücretinin daha yüksek olacağı kaydedildi.



Erling Haaland bu sezon Borussia Dortmund ile çıktığı 23 maçta, 23 gol ve 5 asist yaptı.





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