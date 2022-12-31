İşte Erkan Özdamar'ın maç notu!

Galatasaray karşısında sahadan yenilgiyle ayrılan Sivasspor'da Ulvestad'ın attığı ancak geçersiz sayıldığı gol ortalığı karıştırdı. Golün neden iptal edildiği, futbol kamuoyunun birinci gündemi olurken, hedefte yer alan Merkez Hakem Kurulu da yaşananlarla ilgili acil bir soruşturma başlattı.Karşılaşmanın 50. dakikasında ev sahibi ekibin Ulvestad ile attığı golün VAR incelemesinden sonra iptal edilmesinin tartışmaları sürerken, MHK, hem orta hakem Erkan Özdamar hem de Özgüç Türkalp'ten ayrıntılı bir ek rapor istedi. Dün akşam saatlerine kadar yaşanan sessiz bekleyiş sonrasında Merkez Hakem Kurulu'nun harekete geçtiği öğrenildi.Karşılaşmanın 50. dakikasında ev sahibi ekibin Ulvestad ile attığı golün VAR incelemesinden sonra iptal edilmesinin tartışmaları sürerken, MHK, hem orta hakem Erkan Özdamar hem de Özgüç Türkalp'ten ayrıntılı bir ek rapor istedi.Cuma akşam saatlerine kadar yaşanan sessiz bekleyiş sonrasında Merkez Hakem Kurulu'nun harekete geçtiği öğrenildi.Milliyet'te yer alan habere göre; İki gözlemci Muhittin Boşat ve Mürvet Sezer'in, hakem Özdamar'a 7.4 notu verdiği öğrenildi.Bu değerlendirme sonucu, yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Erkan Özdamar, uzunca bir süre Süper Lig'de maç yönetemeyecek.