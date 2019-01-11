CENGİZ: "SENETLİ BİLE BORCUMUZ YOK"

TOPLAM 1.541.449 EURO

Galatasaray'da transfer listesine konulan Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı kulübe avukatı aracılığıyla ihtar çekti. 4 Ocak'ta gönderilen ihtar mektubunda, 1 milyon 95 bin Euro'luk transfer taksiti ve 446 bin Euro'luk bonusların 18 Ocak'a kadar ödenmemesi durumunda her türlü yasal hakkın kullanılacağı uyarısında bulunuldu.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Antalya kampı kadrosuna alınmayan ve 'kendine kulüp bul' denilen Eren Erdiyok, kritik bir hamle yaptı.Tecrübeli futbolcu, alacaklarına karşılık sarı kırmızılı 'ihtar mektubu' gönderdi. Hürriyet'in ulaştığı belgeler ışığında olayın detayları şöyle:Mektupta ayrıca, söz konusu paranınolduğu da belirtilerek şu uyarı yapıldı: "Başkan Mustafa Cengiz'in kasım ayı divan kurulu toplantısında söylediği, "Hiçbir futbolcuya senetli bile borcumuz yok" sözlerini tartışmaya açan belgelere göre Galatasaray, Eren Derdiyok'a 2018 yılının ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarının ücretini ödememiş görünüyor.Her biri 219 bin Euro olan 5 aylık transfer taksitlerinin toplamı 1 milyon 95 bin Euro'yu buluyor. Toplam 1 milyon 541 bin 449 Euro tutan paranın geri kalan 446 bin Euro'luk bölümünü bonuslar ve maç başı primler teşkil ediyor. Yapılan hesaplamaya göre puan başı primler 115 bin Euro'ya ulaşırken, diğer hak edişler 331 bin Euro tutuyor.İhtar mektubunda yer alan ifadelere göre Galatasaray Kulübü, 18 Ocak tarihine kadar Eren Derdiyok'un parasını ödemediği taktirde avukat Christian Schmitt, yasal haklarını kullanmak için harekete geçecek.