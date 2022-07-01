İşte Erden Timur'un Arda Turan planı!

Galatasaray'da Futbol AŞ. Başkanvekili Erden Timur, Arda Turan'ı Florya teknik ekibinin içinde görmek için kolları sıvadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Erden Timur'un Arda Turan planı!
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01 Temmuz 2022 16:12
Başkan Dursun Özbek'in seçim sürecinde önemli kozu olan Erden Timur göreve gelir gelmez Arda Turan'la temasa geçerek sportif direktörlük teklifini götürdü. Milli oyuncu bu teklife sıcak bakarken, Başkan Özbek ise onay vermedi.

Erden Timur, Başkan Özbek'in olumsuz görüş belirtmesi üzerine bu kez Arda Turan'ı teknik ekibe monte etmek istedi. Timur, Sarı-Kırmızılı oyuncuyu Okan Buruk'un yardımcı hocaları arasına katılması konusunda teklif götürdü.

Teklife sıcak bakan Arda Turan, Timur'dan bu konuda 4 Temmuz'a kadar süre istedi. Arda Turan'ın transfer çalışmaları ve oyuncular konusunda da Erden Timur'a destek olduğu öğrenildi.

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