BARDHI NASIL İKNA EDİLDİ?

DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ

YILLIK 1.3 MİLYON EURO

Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, yeni maestrosu Enis Bardhi'ye 3+1 yıllık imza attırdı. 27 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili perde arkasında yaşananlar belli oldu.Trabzonspor, futbolcuya Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve ilerleme planlarından bahsetti. Ayrıca futbolcuya ligde yaşanan şampiyonluk, Bardhi'nin oyun sistemine vereceği katkı anlatıldı.Şampiyonluk kutlamalarını izlerken mest olan Bardhi Trabzonspor'un projesinden çok etkilendi. Öte yandan Wayne Rooney'nin çalıştırdığı MLS ekibi DC United ile Yunanistan ekibi Olympiakos da Bardhi için devreye girdi. Bardhi ise diğer teklifleri, "Trabzonspor'da oynayacağım" diyerek reddetti.Bardhi resmi imzayı attı ve maliyeti de belli oldu. Sezon başına 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak olan Kuzey Makedonyalı oyuncu için Levante'ye 3 eşit taksitte 3 milyon Euro bonservis ödenecek.