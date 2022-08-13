Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, yeni maestrosu Enis Bardhi'ye 3+1 yıllık imza attırdı. 27 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili perde arkasında yaşananlar belli oldu.
BARDHI NASIL İKNA EDİLDİ?
Trabzonspor, futbolcuya Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve ilerleme planlarından bahsetti. Ayrıca futbolcuya ligde yaşanan şampiyonluk, Bardhi'nin oyun sistemine vereceği katkı anlatıldı.
DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ
Şampiyonluk kutlamalarını izlerken mest olan Bardhi Trabzonspor'un projesinden çok etkilendi. Öte yandan Wayne Rooney'nin çalıştırdığı MLS ekibi DC United ile Yunanistan ekibi Olympiakos da Bardhi için devreye girdi. Bardhi ise diğer teklifleri, "Trabzonspor'da oynayacağım" diyerek reddetti.
YILLIK 1.3 MİLYON EURO
Bardhi resmi imzayı attı ve maliyeti de belli oldu. Sezon başına 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak olan Kuzey Makedonyalı oyuncu için Levante'ye 3 eşit taksitte 3 milyon Euro bonservis ödenecek.
BARDHI NASIL İKNA EDİLDİ?
Trabzonspor, futbolcuya Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve ilerleme planlarından bahsetti. Ayrıca futbolcuya ligde yaşanan şampiyonluk, Bardhi'nin oyun sistemine vereceği katkı anlatıldı.
DİĞER TEKLİFLERİ REDDETTİ
Şampiyonluk kutlamalarını izlerken mest olan Bardhi Trabzonspor'un projesinden çok etkilendi. Öte yandan Wayne Rooney'nin çalıştırdığı MLS ekibi DC United ile Yunanistan ekibi Olympiakos da Bardhi için devreye girdi. Bardhi ise diğer teklifleri, "Trabzonspor'da oynayacağım" diyerek reddetti.
YILLIK 1.3 MİLYON EURO
Bardhi resmi imzayı attı ve maliyeti de belli oldu. Sezon başına 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak olan Kuzey Makedonyalı oyuncu için Levante'ye 3 eşit taksitte 3 milyon Euro bonservis ödenecek.
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