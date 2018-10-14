  •  
    Samandıra'da yeni bir dönem! "Artık Volkan..."
  •  
    İspanya'da ilk gündem Garry! "Savaş çıkacak"
  •  
    Babel asist yaptı, Çakır yönetti, Almanya yıkıldı!
  •  
    Barça'nın transfer listesi sızdı: 14 ÇILGIN isim!..
  •  
    UEFA Uluslar Ligi'nde tarih yazıldı! İlk gecesi...

İşte Emre Akbaba'nın dönüş tarihi!

Galatasaray'ın BB Erzurumspor maçında sakatlanan yıldız futbolcunun tedavisi tam gaz sürüyor. Emre Akbaba, Porto karşılaşmasıyla birlikte sahada yeniden boy göstermeyi hedefliyor.

Kaynak: Akşam
İşte Emre Akbaba'nın dönüş tarihi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ekim 2018 08:40
Galatasaray'ın, Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve ameliyat olan Emre Akbaba, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor.

28 Eylül tarihinde sakatlanan ve sahalara 3 ila 4 ay sonra dönmesi beklenen Emre Akbaba, formasına erken kavuşabilmek için gece gündüz mesai harcıyor. Şampiyonlar Liginde forma giyme hayalini Galatasaray'a imza atmadan önce de açıklayan Emre Akbaba, zorlu Porto karşılaşmasıyla yeşil sahalara dönmeyi hedefliyor.

KARARI TERİM VERECEK

Emre'nin 11 Aralık 2018'de oynanacak olan Porto karşılaşmasında görev almak istediği ve Sağlık Kurulu'nun da Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçına başarılı oyuncuyu yetiştirmeye çalıştığı öğrenildi.

Bu tarihe kadar tamamen hazır olmayı planlayan yıldız orta saha oyuncusuyla ilgili son kararı ise Teknik Direktör Fatih Terim verecek. İmparator, o tarihte Emre'nin oynamasında bir risk görmezse, onu ilk 11'de sahaya sürecek

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için