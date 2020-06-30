Başakşehir karşısında 2 puan kaybeden Galatasaray, Emin Bayram'ı kazandı. Belki de aylardır Galatasaray'ın yüzünü güldüren tek nokta 17 yaşındaki oyuncunun performansı oldu.



Emin Bayram, U16 takımından direkt olarak A Takım'a yükseldi ve Fatih Terim'in beğenisiyle aylardır antrenmanlara çıkıyor.



7.500 MAAŞ, MAÇ BAŞI 10 BİN TL ALIYOR



Kasım 2019'da kendisiyle profesyonel sözleşme imzalandı. Ve bu kontrat gereğince 7.500 TL maaş, ve maç başına ise 10.000 TL kazanıyor.



Başakşehir karşısında Emin Bayram'ın performansı Galatasaray'da Fatih Terim'in de yönetimin de takdirini kazanmış durumda...



SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ UZATILACAK



Fatih Terim, Ozan Kabak ve Semih Kaya örneğinde olduğu gibi Emin Bayram konusunda ısrar edip genç futbolcuyu Trabzonspor karşısında da sahaya sürmeyi planlıyor.



Son 5 haftada 17 yaşındaki futbolcu bu performansını sürdürürse Galatasaray yönetimi sezon sonunda kontratında iyileştirme yapıp Emin Bayram'ın sözleşmesini uzatacak.



