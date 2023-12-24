İşte Elif Elmas'ın Leipzig'e katılacağı tarih!

Napoli'den RB Leipzig'e transferi sadece resmi açıklamaya kalan Elif Elmas, 2 Ocak'ta Alman ekibinin İspanya'daki kampına katılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İşte Elif Elmas'ın Leipzig'e katılacağı tarih!
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24 Aralık 2023 14:08
Napoli'den RB Leipzig'e transferi için resmi açıklama beklenen Elif Elmas, 2 Ocak'ta yeni takımının kampına katılacak.

Alman basınından Kicker'de yer alan habere göre, hamstring sakatlığı ile de mücadele veren 24 yaşındaki futbolcunun 2 Ocak'ta Leipzig'in İspanya'da planladığı kampa katılmasının beklendiği vurgulandı.

RB Leipzig'e transferi için fotoğrafı sosyal medyaya düşen Makedon futbolcu için Alman ekibi henüz resmi açıklamayı yapmadı.

Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek Leipzig'in başarılı orta saha oyuncusu için açıklamayı da kısa süre içerisinde yapması bekleniyor.



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