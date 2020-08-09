İşte Edinson Cavani'nin yeni takımı!

PSG ile sözleşmesi sona eren ve çeşitli kulüplerle görüşen Edinson Cavani, Benfica'dan gelen 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
İşte Edinson Cavani'nin yeni takımı!
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09 Ağustos 2020 00:38
Benfica, Edinson Cavani konusunda mutla sona yaklaştı.

beIN Sports ve CNN için çalışan İtalyan gazeteci Tancredi Palmieir'nin haberine göre; Edinson Cavani, Benfica'nın 3 yıllık sözleşme teklifini kabul etti. Bonservisi elinde olan 33 yaşındaki Uruguaylı yıldız, sezon başına net 9 milyon euro maaş alacak.

Edinson Cavani'nin maaş dışında imza parası ve çeşitli başarı bonusları alacağı bilgisi verildi.

Danubio'da profesyonel olan Edinson Cavani, ardından Palermo ve Napoli formaları giydikten sonra 2013 yazında 64.5 milyon euro bonservis karşılığında PSG'ye transfer oldu. Uruguaylı forvet, PSG ile 200 Ligue 1 maçına çıktı ve 138 gol atıp 30 asist yaptı.




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