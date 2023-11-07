İşte Eczacıbaşı'nın Avrupa karnesi!

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda bu organizasyondaki 9 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için mücadele verecek.



AA'nın, grup maçları başlayan CEV Şampiyonlar Ligi'ne ilişkin hazırladığı dosya haberlerin son bölümünde, kupada mücadele eden Türk takımlarından Eczacıbaşı Dynavit'in Avrupa maçlarındaki performansına yer verildi.



Türk voleybolunun lokomotiflerinden Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda 4. tur B Grubu'nda mücadele verecek. İlk maçına çarşamba günü İstanbul'da Macaristan temsilcisi Vasas Obuda karşısında çıkacak turuncu-beyazlıların grubundaki diğer takımlar ise Bulgaristan'dan Maritza ve İtalya'dan Savino Del Bene.



İlk kupa Eczacıbaşı'nın



Voleybolda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip, Eczacıbaşı Kadın Takımı oldu.



Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1998-1999 sezonunda Bursa'da yapılan dörtlü final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde yenen Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.



Eczacıbaşı, bu başarının ardından uluslararası organizasyonlarda 5 şampiyonluk daha elde ederek kupa sayısını 6'ya yükseltti.



Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015'te şampiyon oldu



Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda kupayı müzesine götürdü.



Söz konusu sezonda Polonya'nın Szczecin kentinde düzenlenen dörtlü final organizasyonunda iki Türk ekibi Eczacıbaşı ve VakıfBank'ın yanı sıra İtalya'dan Unendo Yamamay ve ev sahibi ülkeden Chemik mücadele etti.



Eczacıbaşı, yarı finalde VakıfBank'ı 3-1 yenip finale yükselirken, diğer yarı finalin kazananı Unendo Yamamay ile eşleşti.



Rakibini finalde set vermeden geçen o zamanki adıyla Eczacıbaşı VitrA, kadın voleybolunda kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük kupasının sahibi oldu.



Eczacıbaşı, son olarak geçen sezon İtalya'nın Torino kentinde final oynadığı kupada VakıfBank'a yenilip ikinci sırayı almıştı.



FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üst üste 2 kupa



Eczacıbaşı, dünyanın en iyi takımlarının mücadele verdiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda üst üste iki yıl şampiyonluğa ulaştı.



İsviçre'de düzenlenen organizasyonda finalde Rus ekip Dinamo Krasnodar'ı 3-1 mağlup eden o zamanki adıyla Eczacıbaşı VitrA, kupayı müzesine götürdü.



Başarılı Türk ekibi 2016'da Filipinler'de düzenlenen organizasyonda da İtalya'nın güçlü takımı Casalmaggiore'yi 3-2 mağlup ederek şampiyonluk elde etti.



CEV Kupası'nın 2018 ve 2022 şampiyonu



Eczacıbaşı Dynavit, Avrupa serüveninde 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere iki kez CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.



2018'de finalde Belarus'un Minchanka takımıyla eşleşen o dönemki adıyla Eczacıbaşı VitrA, ilk maçta deplasmanda 3-1 yendiği rakibi karşısında İstanbul'daki rövanşı da set vermeden (3-0) kazanarak kupanın sahibi oldu.



2022'de ise finalde Alman ekip Allianz MTV'yi İstanbul'da ve Stuttgart'ta 3-1'lik skorlarla mağlup eden turuncu-beyazlı ekip, şampiyonluğa ulaştı.



Uluslararası alanda ilk 4'te yer aldığı kupalar



Eczacıbaşı'nın uluslararası alanda ilk 4 sırada yer aldığı organizasyonlar şöyle:



1979-1980 - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikincisi



1983-1984 - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası dördüncüsü



1992-1993 - Avrupa Konfederasyon Kupası ikincisi



1998-1999 - Avrupa Kupa Galipleri Kupası şampiyonu



1999-2000 - Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası üçüncüsü



2000-2001 - CEV Şampiyonlar Ligi dördüncüsü



2001-2002 - CEV Şampiyonlar Ligi dördüncüsü



2004-2005 - Avrupa Top Teams Kupası üçüncüsü



2008-2009 - CEV Şampiyonlar Ligi dördüncüsü



2013-2014 - CEV Şampiyonlar Ligi dördüncüsü



2014-2015 - CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu, FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu



2015-2016 - FIVB Dünya Kulüpler şampiyonu



2016-2017 - CEV Şampiyonlar Ligi üçüncüsü



2017-2018 - CEV Kupası şampiyonu, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncüsü



2018-2019 - FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikincisi



2021-2022 - CEV Kupası şampiyonu, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası üçüncüsü



