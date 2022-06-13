İşte Dursun Özbek'in ilk icraati: Cenk Ergün

Galatasaray'da yeni yönetim, hızlı hareket edecek, işe çabuk girişecek.



Sarı-kırmızılılar, salı günü saat 11.00'de Divan Kurulu'ndan mazbatalarını alarak işbaşı yapacak. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, mazbatanın ardından hemen Sportif AŞ Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gidecek. Bu değişikliğin ardından Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 16 Haziran'da yapılacak seçimine katılabilecek ve gerekirse delegelerini değiştirebilecek.



İLK İCRAAT CENK ERGÜN



Cim-Bom'da seçimin bitmesinin ardından gözler bir anda futbola döndü. Galatasaray'da görevin alınmasının ardından ilk işin, iki adayın da "futbol aklı" olarak düşündüğü Cenk Ergün'ün göreve getirilmesi olacak. Futbol için işbaşı yapması planlanan Ergün'ün gelişiyle birlikte hem teknik direktör işinin hem de transferlerin bir arada götürüleceği ifade edildi. Bilindiği gibi Ergün, Fatih Terim'in gelişi sonrasında Florya ile bağları koparılmıştı.



TARAFSIZ KALDI



Dursun Özbek öncesinde, Eşref Hamamcıoğlu ile birlikte hareket eden Cenk Ergün, daha sonra yazılı bir açıklama yaparak tarafsız olduğunu dile getirmişti. Ergün, "Galatasaray terbiyemin sonucu olarak, her iki değerli başkan adayımıza da aynı yakınlıkta ve aynı uzaklıkta olduğumu belirtmek isterim. Bilgi, birikim ve deneyimlerimi, gerektiği anda Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda kullanacağımı ifade ederim" demişti.



