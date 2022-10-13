İşte Dünya Kupası şampiyonluk oranları

Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın şampiyonluk oranları açıklandı. iddaa Risk Yönetim Kurulu, şampiyonluk oranlarını ilk kez duyurdu.
5 kez ile en çok Dünya Kupası kazanan takım olan Brezilya, 4.40 ile favori gösterildi.
2018'de kupayı kazanan Fransa ise 6.00 oranıyla ikinci favori ilan edildi.
Lionel Messi'nin son kez Dünya Kupası'nda formasını giyeceği Arjantin, 6.80 ile kazanma oranı en yüksek 3. takım oldu.
Son Avrupa Şampiyonası'nın finalisti İngiltere ise 7.00 oran aldı.
İspanya'nın oranı 7.80, Almanya'nın oranı 9.40, Hollanda ve Portekiz'in 11, Belçika'nın oranı ise 13.0 olarak gösterildi.
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5 kez ile en çok Dünya Kupası kazanan takım olan Brezilya, 4.40 ile favori gösterildi.
2018'de kupayı kazanan Fransa ise 6.00 oranıyla ikinci favori ilan edildi.
Lionel Messi'nin son kez Dünya Kupası'nda formasını giyeceği Arjantin, 6.80 ile kazanma oranı en yüksek 3. takım oldu.
Son Avrupa Şampiyonası'nın finalisti İngiltere ise 7.00 oran aldı.
İspanya'nın oranı 7.80, Almanya'nın oranı 9.40, Hollanda ve Portekiz'in 11, Belçika'nın oranı ise 13.0 olarak gösterildi.
TIKLA; ÖZEL ETKİNLİKLERE İDDA'DA OYNA!
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