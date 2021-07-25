İşte Dorukhan'ın Trabzonspor'dan istediği ücret

Trabzonspor'da yerli orta saha olarak gündeme gelen ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Durumuna bir bakalım" dediği Dorukhan Toköz, senelik 1.5 milyon Euro istiyor.



Benzer seviyedeki ücret talebi nedeniyle Beşiktaş'ın kontrat yenilemediği Dorukhan, menacerinin görüştüğü İspanyol kulüpleriyle de anlaşma noktasına gelemedi.



Espanyol'un Dorukhan'a ilgisi bulunurken, önümüzdeki haftalarda bu transfer netleşecek. Trabzonspor ise kesinlikle Dorukhan'ın istediği rakamlara çıkmayı düşünmüyor.



