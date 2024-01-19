İşte dört büyüklerin faaliyet raporları

Süper Lig'in dört büyük kulübü sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı. Listeye Fenerbahçe büyük damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte dört büyüklerin faaliyet raporları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2024 23:32
Trendyol Süper Lig'in "dört büyüğü" olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, sezonun ilk 6 ayının faaliyet raporlarını açıkladı.

FENERBAHÇE DAMGA VURDU

Fenerbahçe, ilk 6 ayda 663 milyon TL kar elde ederek listenin başında yer aldı.

Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ise ilk 6 aylık dönemde 34 milyon TL kar elde etti.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR EKSİDE

Sezona bolca transfer yaparak giren ancak Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalan ve Avrupa'ya veda eden Beşiktaş 459 milyon TL zarar açıklarken, Trabzonspor'da 6 aylık bu süreçte tam 854 milyon TL'lik zarar açıkladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery