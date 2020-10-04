İşte Diagne'nin yeni saç stili

Süper Lig'de Kasımpaşa forması altında 2018-19 sezonunda forma giydiği 17 maçta 20 gol kaydeden Mbaye Diagne, performansı ile Galatasaray'ın yolunu tuttu.



Galatasaray, Diagne'yi 12,8 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Galatasaray'da gösterdiği performansın yanı sıra özel yaşamı ile gündemde olan Diagne sürekli eleştirilerin odağındaki isim oldu. Şampiyonluk kutlamaları yerine tatile çıkmaya giden Diagne gündemin bir numaralı gündemi olmuştu.



YENİ TARZ



Diagne sık sık saç tarzları ile de gündeme gelen bir isim olarak da basında yerini alıyor. Saç tarzı ile dikkat çeken tecrübeli futbolcu yine bir değişikliğe gitti.



Sarı Kırmızılılar'ın gerçekleştirdiği son idmanda golcü futbolcu yeni saç tarzı ile görüntülendi.



