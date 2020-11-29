İşte Diagne'nin bu sezonki Galatasaray kariyeri

Galatasaray'ın en çok eleştirilen isimlerinin başında gelen ve Süper Lig'de 2018-19 sezonunda gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, Çaykur Rizespor karşısında şov yaptı.



Diagne, 45+1'de takımını, geçen haftaki Kayserispor maçında olduğu gibi penaltıdan 1-0 öne geçirdi. 52'de Senegalli forvet, Emre Akbaba'nın pasında ceza sahası içinde farkı 2'ye çıkardı. Daha önce 11 Mayıs 2019'da son olarak Rize'ye 2 gol atan tecrübeli forvet, 79'da bu kez Emre Kılınç'ın asistinde üçüncü golüne imzasını atıp, hat-trick yaptı. En son bir maçta 3 golünü, Nisan 2019 Yeni Malatya karşısında atan ve Aslan'ın o tarihten bu yana hattrick yapan son oyuncusu olan 29 yaşındaki oyuncu, bu başarısını tekrarlamış oldu.



Diagne böylece bu sezonki 12. resmi maçında rakip fileleri 6 kez sallamış oldu.



DIAGNE'NİN KARİYERİNDEKİ 4. HAT-TRICK



Karşılaşmada hat-trick yaparak yıldızlaşan Mbaye Diagne, kariyerindeki 4. hat-trick performansını Rize'ye karşı sergilemiş oldu.



Golcü futbolcu, daha önce Galatasaray'da iki, Kasımpaşa'da bir ve Lierse'de de bir kez hat-trick yapma sevinci yaşamıştı.



