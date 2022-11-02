İşte derbide görev yapacak hakem

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi yönetecek hakem açıklandı.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
Ligde haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Kasım Cuma:
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
5 Kasım Cumartesi:
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 Kasım Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük
7 Kasım Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.
Ligde haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Kasım Cuma:
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
5 Kasım Cumartesi:
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler
6 Kasım Pazar:
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük
7 Kasım Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa