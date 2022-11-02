İşte derbide görev yapacak hakem

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte derbide görev yapacak hakem
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02 Kasım 2022 16:47
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi yönetecek hakem açıklandı.

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

Ligde haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

4 Kasım Cuma:

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

20.00 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

5 Kasım Cumartesi:

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor: Sarper Barış Saka

20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Halil Umut Meler

6 Kasım Pazar:

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük

7 Kasım Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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