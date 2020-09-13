İşte derbide en çok oynanan iddaa tercihleri

Süper Lig'de haftanın maçında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Haftanın sonucu merakle beklenen maçında iddaa risk yönetimi, 1.95'lik oranla Trabzonspor'u favori gösterirken, maçın beraberlik oranı 3.10, Beşiktaş'ın galibiyet oranı ise 2.75 olarak belirlendi.iddaa'da bugün Trabzonspor - Beşiktaş maçını kuponlarına ekleyenlerin %35'i derbiden Trabzonspor'un galibiyetle ayrılacağına inanıyor. Derbide kuponlara ikinci olarak en çok eklenen tercih ise; 1.48 orandan 2.5 Gol Üstü.Siz de bu karşılaşmaya Tuttur.com'dan hemen oynayabilirsiniz.