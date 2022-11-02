İşte derbide düdük çalması beklenen hakem

Hafta sonunda oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemiyle ilgili isimler konuşulmaya başlandı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İşte derbide düdük çalması beklenen hakem
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02 Kasım 2022 08:45
5 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinin hakemiyle ilgili isimler konuşulmaya başlandı.

Zorlu karşılaşmada favori aday Halim Umut Meler, sürpriz aday ise Atilla Karaoğlan olarak öne çıktı.

İlk 12 hafta sonunda en fazla düdük çalan isimler Arda Kardeşler ile Volkan Bayarslan'ın da derbide düdük çalma ihtimallerinden bahsediliyor.

Bu sezon hakem kararlarından oldukça rahatsız olan sarı-kırmızılı camia, MHK'nın atayacağı hakemin ismini merakla bekliyor.

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