İşte derbi tarihleri!

TFF, Süper Lig'de 15,16, 17, 18 hafta maçlarının programını açıkladı.
Açıklanan programa göre Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 15. hafta maçı 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.
18. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması ise 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
15. hafta
23 Aralık Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)
24 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
25 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)
16. hafta
27 Aralık Salı:
17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor (Eryaman)
17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
28 Aralık Çarşamba:
17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
29 Aralık Perşembe:
17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
17. hafta
3 Ocak 2023 Salı:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Ocak 2023 Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)
5 Ocak 2023 Perşembe:
17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
18. hafta
7 Ocak 2023 Cumartesi:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
8 Ocak 2023 Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)
16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
9 Ocak 2023 Pazartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)
Açıklanan programa göre Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 15. hafta maçı 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.
18. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması ise 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
15. hafta
23 Aralık Cuma:
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)
24 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
25 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)
16. hafta
27 Aralık Salı:
17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor (Eryaman)
17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)
28 Aralık Çarşamba:
17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)
17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
29 Aralık Perşembe:
17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)
17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
17. hafta
3 Ocak 2023 Salı:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Ocak 2023 Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)
5 Ocak 2023 Perşembe:
17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
18. hafta
7 Ocak 2023 Cumartesi:
16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
8 Ocak 2023 Pazar:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)
16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
9 Ocak 2023 Pazartesi:
17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)
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