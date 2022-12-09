X

İşte derbi tarihleri!

TFF, Süper Lig'deki 15, 16, 17, ve 18. haftanın programlarını açıkladı. Trabzonspor - Fenerbahçe ve Fenerbahçe - Galatasaray maçlarının tarihleri belli oldu.

Haber; Sporx.com ve AA
Abone Ol
İşte derbi tarihleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2022 19:31
TFF, Süper Lig'de 15,16, 17, 18 hafta maçlarının programını açıkladı.

Açıklanan programa göre Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki 15. hafta maçı 24 Aralık Cumartesi saat 19.00'da oynanacak.

18. haftadaki Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşması ise 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

15. hafta

23 Aralık Cuma:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir (Ümraniye Belediyesi Şehir)

24 Aralık Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

25 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)

19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)

16. hafta

27 Aralık Salı:

17.00 MKE Ankaragücü-HangiKredi Ümraniyespor (Eryaman)

17.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor (Ülker)

28 Aralık Çarşamba:

17.00 Corendon Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Kırbıyık Holding)

17.00 İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

29 Aralık Perşembe:

17.00 Bitexen Giresunspor-Gaziantep FK (Çotanak Spor Kompleksi)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

17. hafta

3 Ocak 2023 Salı:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

4 Ocak 2023 Çarşamba:

17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)

5 Ocak 2023 Perşembe:

17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)

20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

18. hafta

7 Ocak 2023 Cumartesi:

16.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

8 Ocak 2023 Pazar:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Arabam.com Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Kayserispor (Eryaman)

16.00 Bitexen Giresunspor-HangiKredi Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)

9 Ocak 2023 Pazartesi:

17.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 İstanbulspor-Gaziantep FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Kırbıyık Holding)










SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ