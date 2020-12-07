İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler!

Denizlispor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin ilk yarısında protokolde çıkan tartışmanın nedeni ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Denizli'de protokolü karıştıran sözler!
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07 Aralık 2020 10:53
Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin ilk yarısında protokolde çıkan tartışmanın nedeni belli oldu.

Beyaz Futbol programında Denizlispor Kulübü Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kaan Şanlıkan'ın "Caner karı gibi oynama!", "Ozan yere yat, hakem nasıl olsa çalacak!" ve son olarak "Emek hırsızları" sözlerinden sonra Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen tepki gösterdi.

Alper Pirşen'in tepkisi sonrası her iki taraftan da atışmalar oldu. Emre Belözoğlu, başta uzak dursa da bu tartışmaya sonradan dahil oldu.

Emniyet güçlerinin araya girmesi sonrası tartışmalar durulurken, maçın kalan bölümünde iki taraf da daha tepkisiz bir biçimde maçı izledi.

Kaan Şanlıkan, maçtan sonra yaptığı açıklamada protokolde Alper Pirşen ile tartıştığına yönelik iddiaları reddetti.



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