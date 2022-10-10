Beşiktaş'a İngiliz ekibi Everton'dan transfer edilen Dele Alli'nin Giresunspor maçındaki etkisiz performansının sebebi ortaya çıktı.
DELE ALLI NEDEN ETKİSİZDİ?
Siyah-beyazlıların yıldız transferi Dele Alli'nin Giresunspor maçı öncesi üst solunum yolu problemi yaşadığı ve bu durumun performansını direkt etkilediği ifade edildi.
ALLI'YE İLAÇ TEDAVİSİ
Öte yandan Dele Alli'ye, maçın ardından ilaç tedavisi yapılmaya başlandı. Dele Alli, Beşiktaş'ta 3 maçta 1 gol kaydetti. Futbolcu, siyah-beyazlılarda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etmişti.
DELE ALLI NEDEN ETKİSİZDİ?
Siyah-beyazlıların yıldız transferi Dele Alli'nin Giresunspor maçı öncesi üst solunum yolu problemi yaşadığı ve bu durumun performansını direkt etkilediği ifade edildi.
ALLI'YE İLAÇ TEDAVİSİ
Öte yandan Dele Alli'ye, maçın ardından ilaç tedavisi yapılmaya başlandı. Dele Alli, Beşiktaş'ta 3 maçta 1 gol kaydetti. Futbolcu, siyah-beyazlılarda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etmişti.