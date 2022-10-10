İşte Dele Alli'nin kötü performansının sebebi!

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Dele Alli'nin Giresunspor maçındaki etkisiz performansının sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İşte Dele Alli'nin kötü performansının sebebi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2022 09:04
Dele Alli
Dele Alli
Beşiktaş
Beşiktaş'a İngiliz ekibi Everton'dan transfer edilen Dele Alli'nin Giresunspor maçındaki etkisiz performansının sebebi ortaya çıktı.

DELE ALLI NEDEN ETKİSİZDİ?

Siyah-beyazlıların yıldız transferi Dele Alli'nin Giresunspor maçı öncesi üst solunum yolu problemi yaşadığı ve bu durumun performansını direkt etkilediği ifade edildi.

ALLI'YE İLAÇ TEDAVİSİ

Öte yandan Dele Alli'ye, maçın ardından ilaç tedavisi yapılmaya başlandı. Dele Alli, Beşiktaş'ta 3 maçta 1 gol kaydetti. Futbolcu, siyah-beyazlılarda şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etmişti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ