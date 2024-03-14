İşte Davinson Sanchez'in sahalara dönüş tarihi

Galatasaray Kulübü, milli maçlar öncesi Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davinson Sanchez'in sakatlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Davinson Sanchez'in sahalara dönüş tarihi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2024 10:51
Galatasaray Kulübü, milli maçlar öncesi Kolombiya Futbol Federasyonu'na Davinson Sanchez'in sakatlığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Kolombiyalı gazeteci Pipe Sierra'nın haberine göre; Galatasaray sağlık ekibi, yaklaşan milli maçlar öncesinde Davinson Sanchez'i milli takıma davet etmek isteyen Kolombiya Futbol Federasyonu'na oyuncunun son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

"EN AZ 2 HAFTA DAHA YOK"

Haberde; Galatasaray doktorlarının Kolombiya Futbol Federasyonu'na yaptığı açıklamada oyuncunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bir kas sakatlığı geçirdiğini ifade etti ve milli takıma çağrılmamasını talep etti.

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan 27 yaşındaki stoper, sakatlığı sebebiyle Çaykur Rizespor maçında forma giyememişti. Kolombiyalı oyuncunun Kasımpaşa maçını da kaçırması beklenirken, Hatayspor maçında kadroda olması planlanıyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery