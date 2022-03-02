İşte Chelsea'nin satış fiyatı!

Chelsea'nin sahibi olan Roman Abramovich, kulübün satış fiyatını belirledi.



İngiliz gazetesi The Telegraph'ta yer alan habere göre; Roman Abramovich, kendisine kulübü satın almak için teklif yapan İsviçreli milyarder Hansjörg Wyss'ten 4.8 milyar euro (4 milyar sterlin) istedi.



Potansiyel alıcıların, Roman Abramovich'in kulübün satışı için vekalet verdiği Amerika merkezli bir ticaret bankasıyla temasa geçtiği kaydedildi. İlgili kaynaklara göre, Chelsea'ye şu ana kadar en yüksek 2.4 milyar euro'luk bir teklif verdi. Abramovich, Chelsea için daha önce 2.5 milyar euro'yu geçen bazı teklifleri geri çevirdi.



İsviçreli iş adamı Wyss dışında, Chelsea ile ilgilenen en az 4 potansiyel alıcı daha olduğu öğrenildi.



ABRAMOVICH BASKI ALTINDA



Roman Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi nedeniyle İngiltere'de artan bir baskının altında ve bu nedenle Chelsea'nin yönetimini süresiz olarak Chelsea Mütevelli Heyeti'ne bıraktığını duyurdu.



"ABRAMOVICH, 2.4 MİLYAR EURO'SUNU DA İSTİYOR"



ABD'de yaşayan ve servetini tıbbis cihaz üretimiyle oluşturan Hansjörg Wyss, "Roman Abramovich, Putin'in en yakında danışmanlarından ve arkadaşlarından biri. Diğer tüm oligarklar gibi, o da panik içinde. Abramovich, İngiltere'deki tüm varlıklarını elden çıkarmaya çalışıyor. Ayrıca, Chelsea'den çabucak kurtulma gayreti içerisinde. Ben ve diğer 3 arkadaşım, Chelsea'yi Abramovich'ten satın almak için salı günü bir teklif yaptık. 4-5 gün bekleyeceğiz. Abramovich, şu anda çok fazla şey istiyor. Chelsea'nin ona 2.4 milyar euro borcu varmış. Ancak, Chelsea'nin parası yok. Anlamı şu, Chelsea'yi satın almak isteyen biri bu 2.4 milyar euro'yu da ödemek zorunda." açıklamasını yaptı.





İLGİLİ VİDEO