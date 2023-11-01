İşte Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı

Uzun süren sakatlığının ardından Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıkması beklenen Arda Güler için teknik heyetin planı belli oldu.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve ekibi, bu hafta sonu oynanacak Rayo Vallecano maçında Arda'yı sahaya sürmeyi planlıyor.
"ANLAŞMAYA VARDILAR"
Haberde; teknik ekibin Arda'yı ilk maçlarda 20-25 dakika oynatmayı planladığı ve yavaş yavaş maç ritmini kazanmasını hedeflediği belirtildi. Arda ile bu konuda görüşme gerçekleştiren Ancelotti'nin genç yıldız ile yavaş yavaş oynaması konusunda anlaştığı yazıldı.
"ÜZERİNDE BASKI YOK"
Bununla birlikte Carlo Ancelotti'nin de Arda Güler'in yeniden sakatlanmasının önüne geçmek için genç oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine fazla yüklenmemesini istediği kaydedildi.
Tecrübeli teknik adamın bu konuşmada Arda'ya, "Kanıtlayacak bir şeyin yok, senin için öncelik maç ritmini yakalaman." dediği ifade edildi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ve ekibi, bu hafta sonu oynanacak Rayo Vallecano maçında Arda'yı sahaya sürmeyi planlıyor.
"ANLAŞMAYA VARDILAR"
Haberde; teknik ekibin Arda'yı ilk maçlarda 20-25 dakika oynatmayı planladığı ve yavaş yavaş maç ritmini kazanmasını hedeflediği belirtildi. Arda ile bu konuda görüşme gerçekleştiren Ancelotti'nin genç yıldız ile yavaş yavaş oynaması konusunda anlaştığı yazıldı.
"ÜZERİNDE BASKI YOK"
Bununla birlikte Carlo Ancelotti'nin de Arda Güler'in yeniden sakatlanmasının önüne geçmek için genç oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine fazla yüklenmemesini istediği kaydedildi.
Tecrübeli teknik adamın bu konuşmada Arda'ya, "Kanıtlayacak bir şeyin yok, senin için öncelik maç ritmini yakalaman." dediği ifade edildi.