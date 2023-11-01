İşte Carlo Ancelotti'nin Arda Güler planı

Uzun süren sakatlığının ardındanformasıyla ilk kez sahaya çıkması bekleneniçin teknik heyetin planı belli oldu.İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörüve ekibi, bu hafta sonu oynanacakHaberde; teknik ekibin Arda'yı ioynatmayı planladığı ve yavaş yavaş maç ritmini kazanmasını hedeflediği belirtildi. Arda ile bu konuda görüşme gerçekleştiren Ancelotti'nin genç yıldız ile yavaş yavaş oynaması konusunda anlaştığı yazıldı.Bununla birlikte Carlo Ancelotti'nin de Arda Güler'in yeniden sakatlanmasının önüne geçmek için genç oyuncuyla bir görüşme gerçekleştirdiği ve kendisine fazla yüklenmemesini istediği kaydedildi.Tecrübeli teknik adamın bu konuşmada Arda'ya,dediği ifade edildi.