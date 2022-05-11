İşte Çağdaş Atan'ın yeni adresi

Samsunspor'da liste başı 'teknik direktör adayı' Çağdaş Atan, bu akşam Yüksel Yıldırım ve ekibiyle son kez masaya oturacak.



Samsun Halk gazetesinden Noyan Alper Cabbar'ın haberinde; İki taraf arasındaki pürüzün Çağdaş Atan'ın istediği ücret ancak çözülebilecek aşamada olduğ belirtildi.



Resmi açıklamanın çarşamba akşamı veya perşembe sabah yapılabileceği belirtildi.



İLK AÇIKLAMA 4 MAYIS'TA YAPILMIŞTI



Samsunspor Kulübü Başkanvekili Veysel Bilen, 4 Mayıs tarihinde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında, takımı yeni sezonda çalıştıracak olan teknik adamı 10 gün içerisinde kamuoyu ile paylaşacaklarını ifade edip, "Hocamız, hem takımın değerlendirmesi, hem de önümüzdeki yıl ile ilgili çalışmaların içerisinde olacak. Biz de hocamız ile Samsun'u tanıştırma hedefindeyiz. O konuda da epey bir mesafe kat ettik" diye eklemişti.





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