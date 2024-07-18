Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 8 maddelik vaadlerini sıraladı.



İşte Büyükekşi'nin sekiz vaadi:



- Kulüplerin Spor Toto ve iddaa gelirleri artacak.



- Sponsorluk ve yayın gelirleri artmaya devam edecek.



- Teknik heyet ve futbolcuların Bağ-Kur'lu olması için Bakanlık ile görüşme yaptım.



- Kulüp gelirlerini yükseltmeye devam edeceğiz. Seyahat ve konaklama için bir şirketle anlaşacağız.



- Oyuncu uygunluğu kuralını kulüplerimizin görüşlerine göre değerlendireceğiz.



- Türkiye Kupası'nın gelirlerini üç kat arttırdık. Süper Kupa'ya yeni format getirdik.



- 2. Lig ve 3. Lig'de toplam 25-26 maçı her hafta TFF YouTube kanalından yayınlayacağız.



- Dünya Kupası'nda inşallah milletimizi gururlandıracağız.



"MHK'NİN YÜZDE 49'U KULÜPLERİN OLACAK"



Mehmet Büyükekşi, "MHK yapısının gözden geçirilmesi ve seçimlerin liyakat üzerinden yapılması için tarihi bir sorumluluk üstlendik. Yeniden seçilirsek, MHK'nın yeniden yapılandırması için adımlarımızı hızlandırmak istiyoruz. Hakemlik kurumunun şirketleşme modeline göre ele alınması lazım. %51'i TFF'nin %49'u kulüplerin olacağı şirketle paylaşımı ve sistemi kuşkuya gerek bırakmayacak şekilde çalışır hale getirmeyi arzu ediyoruz. Seçilmemiz halinde yeni dönemde ortak hareket edebilecek ortamı bulabileceğiz." ifadelerini kullandı.







