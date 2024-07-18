İşte Büyükekşi'nin sekiz vaadi

TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi, kongrede sekiz vaatte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İşte Büyükekşi'nin sekiz vaadi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2024 16:16
Son güncelleme 18 Temmuz 2024 17:38
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda 8 maddelik vaadlerini sıraladı.

İşte Büyükekşi'nin sekiz vaadi:

- Kulüplerin Spor Toto ve iddaa gelirleri artacak.

- Sponsorluk ve yayın gelirleri artmaya devam edecek.

- Teknik heyet ve futbolcuların Bağ-Kur'lu olması için Bakanlık ile görüşme yaptım.

- Kulüp gelirlerini yükseltmeye devam edeceğiz. Seyahat ve konaklama için bir şirketle anlaşacağız.

- Oyuncu uygunluğu kuralını kulüplerimizin görüşlerine göre değerlendireceğiz.

- Türkiye Kupası'nın gelirlerini üç kat arttırdık. Süper Kupa'ya yeni format getirdik.

- 2. Lig ve 3. Lig'de toplam 25-26 maçı her hafta TFF YouTube kanalından yayınlayacağız.

- Dünya Kupası'nda inşallah milletimizi gururlandıracağız.

"MHK'NİN YÜZDE 49'U KULÜPLERİN OLACAK"

Mehmet Büyükekşi, "MHK yapısının gözden geçirilmesi ve seçimlerin liyakat üzerinden yapılması için tarihi bir sorumluluk üstlendik. Yeniden seçilirsek, MHK'nın yeniden yapılandırması için adımlarımızı hızlandırmak istiyoruz. Hakemlik kurumunun şirketleşme modeline göre ele alınması lazım. %51'i TFF'nin %49'u kulüplerin olacağı şirketle paylaşımı ve sistemi kuşkuya gerek bırakmayacak şekilde çalışır hale getirmeyi arzu ediyoruz. Seçilmemiz halinde yeni dönemde ortak hareket edebilecek ortamı bulabileceğiz." ifadelerini kullandı.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery