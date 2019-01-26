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İşte Burak Yılmaz'ın 4072 gün sonra Dolmabahçe performansı

Erzurumspor karşısında bir grup taraftarın ıslıkladığı, diğer grubun destek verdiği Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla ikinci maçında da 90 dakikayı göremedi.

Kaynak: Sabah
İşte Burak Yılmaz'ın 4072 gün sonra Dolmabahçe performansı
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26 Ocak 2019 10:32
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta Akhisar deplasmanında beklentileri karşılayamayınca 64. dakikada oyundan alınmıştı. Yıldız futbolcu dünkü Erzurumspor maçında da etkisiz kaldı ve yine golle buluşamadı. Maç öncesi bir grup taraftarın ıslıkladığı, diğer grubun alkışlayarak destek verdiği yıldız futbolcu, 4072 gün sonra Dolmabahçe'de sahaya çıktı. Şenol Güneş, 1'i isabetli 2 şut bulan Burak'ı 59'da yine kenara aldı. Tecrübeli golcü, kendisine uzatılan montu geri çevirerek, karara tepki gösterdi. Taraftar, Burak oyundan çıkarken de ikiye bölündü. Kapalı ile kale arkası arasında tartışma yaşandı.

ANTALYA'DA CEZALI
Yıldız oyuncunun gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşmesi ise işin tuzu biberi oldu. Tecrübeli futbolcu, önümüzdeki hafta Antalyaspor deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.

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