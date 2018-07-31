İşte bu haftanın en çok izlenen o inanılmaz an!

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Kimse gözlerine inanamıyor! Hayır bu sahte diyorlar ama yüzde yüz gerçek! Bu haftaya damgasını vurdu! İzlenme rekorları kırıyor...Galatasaray'da transferi için Fatih Terim'in bizzat devreye girdiği Andre Silva'da geri sayıma geçilmiş durumda. Galatasaray, genç forvetin 3 milyon Euro'luk teklifi kabul etmesini bekliyor. Kiralama bedeli büyük ihtimalle olmayacak.Kanarya, Tottenham'a 1.5 milyon euro kiralama teklifinde bulundu. Janssen'in ise Fener'e gelebilmek için yönetime başvurduğu ve "Bırakın oraya gidip kendimi geliştireyim. O kulüpte bana büyük değer veriliyor" diye baskı yaptığı ve kendisine Kanarya dışında gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.Buna göre 6 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif gelmesi durumunda alınacak bonservisin yüzde 20'si oyuncuya verilecek. Başka bir deyişle örneğin Beşiktaş Roco'yu 10 milyon Euro'ya satarsa 6 milyon Euro'nun üzerinde kalan 4 milyon Euro'nun yüzde 20'si yani 800 bin Euro'su Roco'nun cebine girecek. Bu maddenin oyuncunun performansını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.