İşte Bjelica'nın istediği transfer

Yeni hocası Nenad Bjelica yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yeni sezonun planlaması için ince eleyip, sık dokuyor...



Bu doğrultuda Hırvat teknik adam, Dinamo Zagreb'ten eski öğrencisi olan Bruno Petkovic'i istiyor. Gelen son haberlere göre Bordo-Mavili ekibin, 28 yaşındaki forvet ile ilgilendiği bilgisine ulaşıldı.



Kontratı 2024 Haziran ayında sona erecek olan Petkovic'in de eski hocası ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenildi.



Bordo-mavililerin şimdiden nabız yoklayacağı ve yıldız oyuncunun maliyeti konusunda araştırmaya başlayacağı bildirildi.



Bu sezon 38 maçta 13 gol ve 9 asistlik performans sergileyen Petkovic, kariyerinde daha önce İtalyan takımlarından Reggiana ve Bologna'da forma giymişti.



