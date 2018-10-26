GÜNEŞ'İN ÜCRETİ 13.5 MİLYON TL

GENÇLERE 1.35 MİLYON TL

Beşiktaşlı futbolcuların yeni maaşlan belli oldu. Siyah-Beyazlı yönetim, Türk futbolcu ve teknik heyetinin maaşlannı belirledi.Ekim ayından itibaren yıllık maaşlannı TL üzerinden alacak olan yerli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yüzde 20 gelir kaybı yaşayacak. Beşiktaş yönetimi geçtiğimiz mayıs ayında euronun TL'ye oranla büyük değer kazanması sonrası euro üzerinden yapılan sözleşmelerin en kısa sürede Türk Lirası' na çevrilmesi konusunda karar almıştı.Şenol Güneş: Yeni maaşı 13.500 milyon TL - (Eski maaşı 16. 279 milyon TL), Oğuzhan: Yeni 10.800 milyon TL - (Eski 13 milyon TL), Tolgay: Yeni 9.720 milyonTL (Eski 11.721 milyon TL), Gökhan Töre: Yeni 9.720 milyon TL - (Eski 11.721 milyon TL), Caner: Yeni 9.450 milyonTL - (Eski 11.395 milyonTL), Gökhan: Yeni 9.180 milyon TL - (Eski 11 milyon TL), Mustafa: Yeni 9.180 milyonTL - (Eski 11 milyon TL)Tolga: Yeni 4.480 milyon TL - (Eski 7.814 milyon TL), Necip: Yeni 5.940 milyon TL- (Eski 7.163 milyon TL), Dorukhan: Yeni 3.240 milyonTL - (Eski 3.907 milyon TL), Güven: Yeni 2 milyon 160 bin TL - (Eski 2 milyon604 bin TL), Utku: Yeni 1 milyon 350 bin TL - (Eski 1 milyon 627 bin TL), Ersin: Yeni 1 milyon 350 bin TL - (Eski 1 milyon 627 bin TL), Fatih ve Alpay: Yeni 1 milyon 3 50 bin TL - (Eski 1 milyon 627 bin TL).