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İşte Beşiktaş'ta kampın öne çıkan isimleri!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Beşiktaş'ta, 3 futbolcu performanslarıyla beğeni topladı.

Kaynak: Milliyet
İşte Beşiktaş'ta kampın öne çıkan isimleri!
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14 Ocak 2019 11:32
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan Beşiktaş'ta, üç futbolcu performanslarıyla dikkat çekti.

Siyah - beyazlılar hazırlıklarını tamamlarken, Jeremain Lens, Cyle Larin ve Adem Ljajic kampta öne çıkan ismler oldu.
Her futbolcunun iyi performans sergilediği konusunda teknik heyet memnunyetini gizlemezken, yönetm de Larin'i kiralamaktan vazgeçti.

Ljajic'in istekli olması da, memnun eden bir başka gelişme oldu. Sadece ligin 2. yarısında değil, gelecek adına da, Beşktaş'ın maestrosu haline getirilmeye çalışılan Ljajic, ekstra çalışmalarıyla dikkat çekti.

Lens'in ise oyunu çift yönlü oynaması Hollandalı oyuncuyu öne çıkardı.

Antalya kampının ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlılar hazırlıklarına bugün İstanbul'da devam edecek.

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