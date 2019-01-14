İşte Beşiktaş'ta kampın öne çıkan isimleri!

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için Antalya'da kamp yapan, üç futbolcu performanslarıyla dikkat çekti.Siyah - beyazlılar hazırlıklarını tamamlarken,vekampta öne çıkan ismler oldu.Her futbolcunun iyi performans sergilediği konusunda teknik heyet memnunyetini gizlemezken,istekli olması da, memnun eden bir başka gelişme oldu. Sadece ligin 2. yarısında değil, gelecek adına da,maestrosu haline getirilmeye çalışılan, ekstra çalışmalarıyla dikkat çekti.ise oyunu çift yönlü oynaması Hollandalı oyuncuyu öne çıkardı.Antalya kampının ardından bir gün izin yapan siyah-beyazlılar hazırlıklarına bugün İstanbul'da devam edecek.