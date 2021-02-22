İşte Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yerine gelecek isim

Kara Kartal'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz, yeni kontrat konusunda yönetimle anlaşamamıştı.
Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlayan tecrübeli futbolcunun, bu konuda menajeri aracılığıyla talip kulüplerle görüşmelere başladığı bildirildi. Beşiktaş Yönetimi de Dorukhan'ın ayrılmasının ardından bu bölgeyi Köln'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan'la doldurmayı planladığı öğrenildi.
Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlayan tecrübeli futbolcunun, bu konuda menajeri aracılığıyla talip kulüplerle görüşmelere başladığı bildirildi. Beşiktaş Yönetimi de Dorukhan'ın ayrılmasının ardından bu bölgeyi Köln'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan'la doldurmayı planladığı öğrenildi.