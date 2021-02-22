İşte Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yerine gelecek isim

Beşiktaş'ta kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlayan Dorukhan Toköz'ün yerine getirilmesi planan isim belli oldu.

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İşte Beşiktaş'ta Dorukhan'ın yerine gelecek isim
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22 Şubat 2021 11:54
Salih Özcan
Salih Özcan
Köln
Kara Kartal'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dorukhan Toköz, yeni kontrat konusunda yönetimle anlaşamamıştı.

Kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planlayan tecrübeli futbolcunun, bu konuda menajeri aracılığıyla talip kulüplerle görüşmelere başladığı bildirildi. Beşiktaş Yönetimi de Dorukhan'ın ayrılmasının ardından bu bölgeyi Köln'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan'la doldurmayı planladığı öğrenildi.



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