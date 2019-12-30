Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı için planlar yapılırken, sakatlı nedeniyle sahalardan uzak kaln Dorukhan Töküz'ün durumu da merakla bekleniyor.
Geçirdiği ameliyattan sonra takımından uzak kalan Dorukhan'ın sezonun ikinci yarısının 25. haftasından sonra takıma geri dönebileceği ortaya çıktı.
23 yaşındaki başarılı futbolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Dorukhan'ın planlanan tarihten önce sahalara dönme ihtimalinin yükseldiği belirtildi.
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Geçirdiği ameliyattan sonra takımından uzak kalan Dorukhan'ın sezonun ikinci yarısının 25. haftasından sonra takıma geri dönebileceği ortaya çıktı.
23 yaşındaki başarılı futbolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Dorukhan'ın planlanan tarihten önce sahalara dönme ihtimalinin yükseldiği belirtildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın