İşte Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün dönüş tarihi

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz'ün son durumu belli oldu.

Kaynak: Takvim
İşte Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün dönüş tarihi
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30 Aralık 2019 11:01
Beşiktaş'ta sezonun ikinci yarısı için planlar yapılırken, sakatlı nedeniyle sahalardan uzak kaln Dorukhan Töküz'ün durumu da merakla bekleniyor.

Geçirdiği ameliyattan sonra takımından uzak kalan Dorukhan'ın sezonun ikinci yarısının 25. haftasından sonra takıma geri dönebileceği ortaya çıktı.

23 yaşındaki başarılı futbolcunun tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, Dorukhan'ın planlanan tarihten önce sahalara dönme ihtimalinin yükseldiği belirtildi.

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