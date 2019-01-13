İşte Beşiktaş'ta Babel'in alternatifi!

ekiplerindentransferi kesinleşenyerine transfer yapmayı planlayangündeme flaş bir isim düştü.TRT Spor'un haberine göre siyah - beyazlılar,kiralık olarak forma giyensol kanat oyuncusukiralamak için çalışmalara başladı.Hırvat futbolcu bu sezonkarşılaşmada forma giydi,gol veasistle mücadele etti.Beşiktaş yönetimi, sezon sonu sözleşmesi sona erecek 32 yaşındakiile yeni kontrat için anlaşamayınca,teklifini değerlendirme kararı aldı.Sezon başından bu yana performansı eleştirilen ve yaptıklarıyla olay adam haline gelen Babel için 2 milyon euroluk kiralama teklifi kabul edildi. Ryan Babel de İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı.Hemhem detransferini kısa bir süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor..