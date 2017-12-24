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Siyah-beyazlı kulüp, 28 yaşındaki Hrıvat stoper ile önceki gece geç saatlerde 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza sonrası çubukluyu giyen Domagoj Vida, 3 Ocak'taki Antalya kampına katılacak.Ve beklenen son gerçekleşti Beşiktaş, tecrübeli stoper Vida'ya siyah- beyazlı formayı giydirdi. Pepe, Negredo, Medel ve Lens gibi yıldız transferleriyle sezon başında taraftarlarını coşturan Beşiktaş, devre arasına da hızlı başladı. Süper Lig'de ilk yarının son haftasına girilirken, siyah-beyazlılar, sezon başında anlaşma sağlamasına rağmen sözleşmesinin bitmesini beklediği yıldız savunmacı Domagoj Vida'yı da kadrosuna kattı. Transferden sorumlu yönetici Umut Güner ve yönetim kurulu üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, önceki geç saatlerde 28 yaşındaki ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sonrasında Vida, Beşiktaş forması ile poz verdi.Hırvat futbolcu Beşiktaş formasını giyerken, 3 Ocak'ta başlayacak olan Antalya kampında takıma dahil olacağı kaydedildi. Siyah-beyazlılar, Dinamo Kiev'le sözleşmesi sona eren Vida için herhangi bir bonservis ücreti ödemeyecek.Habertürk'ün haberine göre; Vida ile 4.5 yıllık anlaşan ve her sezon için 3 milyon Euro verecek olan siyah-beyazlılar'ın oyuncuya imza parası için 1,5 milyon Euro, bunun yanında da 1,2 milyon Euro da menajer parası ödeyeceği öğrenildi.