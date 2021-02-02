İşte Beşiktaş'ın Tin Jedvaj transferinden vazgeçme nedeni

Beşiktaş, son virajda yapılan Tin Jedvaj hamlesinden finalde vazgeçti. Leverkusen'in Hırvat savunmacı için zorunlu satın alma opsiyonu talep etmesi üzerine Kartal, geri adım attı.

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İşte Beşiktaş'ın Tin Jedvaj transferinden vazgeçme nedeni
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02 Şubat 2021 09:49
Forvet takviyesi için Mario Mandzukic ve Hulk isimleri üzerinde yoğunlaşmalarının ardından finalde Cenk Tosun'u alan Kara Kartal, yabancı kotasında yer açıldığı için transferin son saatlerinde stoper hamlesi için harekete geçmişti.

Bu doğrultuda Bundesliga ekibi Leverkusen'den Tin Jedvaj'ı kiralamak için girişimlerde bulunan yönetim, Almanya temsilcisinin zorunlu satın alma opsiyonu konusunda diretmesi sebebiyle bu oyuncudan vazgeçti ve dönemi tamamladı. 

Bu sezon Bundesliga'da 1 maç oynayan Jedvaj, toplamda ise 6 kez Leverkusen forması giydi. Hırvat savunmacı, 2015'te Roma'dan 7 milyon euro bedelle alınmıştı. Jedvaj geçen sezonu Augsburg'da kiralık olarak geçirmişti


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